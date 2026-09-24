Соединенные Штаты и Китай договорились продлить до 10 января торговое перемирие, направленное на снижение напряженности в экономических отношениях. Об этом министр финансов США Скотт Бессент заявил в интервью телеканалу Fox News.

Он пояснил, что стороны согласились продлить заключенное в Пусане соглашение, действие которого должно было завершиться 10 ноября. По словам Бессента, США готовы как сохранить действующие договоренности с Китаем, так и работать над более масштабной сделкой.

Глава министерства финансов отметил, что правительство Соединенных Штатов устраивает любой из этих вариантов и будет делать то, что «лучше для американского народа».

По итогам состоявшейся 30 октября прошлого года в южнокорейском Пусане встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина Вашингтон и Пекин договорились о снижении части пошлин, продлении приостановки повышенных тарифов и смягчении ряда торгово-экономических ограничений.