В Армении появился проект, который способен изменить технологическую карту Южного Кавказа. В Раздане развивается AI factory Firebird, построенная на инфраструктуре Nvidia. К концу 2027 года заявлено масштабирование до более чем 70 тысяч GPU Nvidia Blackwell и Rubin и около 300 МВт IT-мощности.

Цифры звучат почти фантастически. Но именно поэтому к ним стоит относиться особенно внимательно. 70 тысяч GPU — это не сегодняшняя реальность, а заявленная конечная конфигурация. Первая фаза значительно меньше, а публичной информации о фактическом количестве работающих ускорителей и их загрузке пока недостаточно. Иными словами, перед нами не готовый гигантский вычислительный центр, а быстро разворачивающийся проект с очень амбициозной целью.

Это важное различие. Потому что построить инфраструктуру — ещё не значит создать вокруг неё экономику. Армения, конечно, не начинает с нуля. В стране сформировался заметный IT-сектор: его оборот в 2024 году достиг примерно $2,3 млрд, число компаний превысило 1 200, а количество специалистов приблизилось к 59 тысячам. Для экономики с населением около трёх миллионов человек это серьёзный технологический ресурс.

Но AI factory требует не просто программистов. Ей нужны инженеры по высокопроизводительным вычислениям, GPU-кластерам, сетям, охлаждению, энергетике и кибербезопасности. И чем масштабнее будет Firebird, тем острее станет вопрос не только о привлечении специалистов, но и об их удержании.

Ещё сложнее выглядит энергетический вопрос. Армения производит порядка 8–9 млрд кВт/ч электроэнергии в год. На этом фоне заявленные 300 МВт IT-нагрузки — огромная величина для страны такого размера. Это не означает, что дата-центр буквально будет потреблять треть всей электроэнергии страны, поскольку мощность и годовое производство — разные показатели. Но соотношение достаточно показательно: масштаб вычислительного проекта начинает сопоставляться с масштабом национальной энергосистемы.

Следовательно, вместе с AI factory Армении придётся развивать энергетику, сети и резервные мощности. Серверы можно заказать у Nvidia. Электроэнергию нельзя скачать из облака. Но даже если энергетический вопрос будет решён, остаётся главный: кто будет покупать все эти вычисления?

Внутренний армянский рынок не способен самостоятельно загрузить десятки тысяч GPU. Значит, Firebird по своей природе должен быть экспортной инфраструктурой, работающей на зарубежных клиентов. Для экономики это может быть вполне выгодно. Дата-центр способен приносить инвестиции, налоги, валютную выручку и рабочие места. Однако здесь проходит важная граница: экспорт вычислительной мощности ещё не означает экспорт собственных технологий.

Можно представить Армению как площадку, где иностранные компании арендуют GPU и создают продукты для глобального рынка. Это успешная модель цифровой инфраструктуры. Но существует и более амбициозный вариант — когда местные стартапы, университеты и исследовательские центры получают доступ к этим мощностям и используют их для разработки собственных моделей и продуктов. Тогда Firebird становится не просто серверной инфраструктурой, а основой технологической экосистемы.

Именно это и станет настоящим тестом армянского проекта. В этом контексте история Firebird выходит далеко за пределы Армении. Для всего Южного Кавказа начинается новая гонка — не обязательно за количество GPU, а за место в цепочке создания стоимости вокруг искусственного интеллекта.

Азербайджан в этой картине обладает другой комбинацией ресурсов. Баку располагает более крупной энергетической базой, развитой транспортной инфраструктурой, географическим положением между Каспийским регионом, Центральной Азией и другими рынками, а также собственными программами цифровизации и внедрения AI.

Это не означает, что Азербайджану необходимо копировать армянскую модель. Напротив, для Баку потенциально важнее определить собственную нишу — от дата-центров и облачных сервисов до применения искусственного интеллекта в энергетике, промышленности, логистике и государственном управлении.

В конечном счёте региону необязательно иметь один единственный «ИИ-хаб». Теоретически Южный Кавказ может сформировать несколько взаимодополняющих центров: один с крупными вычислительными мощностями, другой с энергетической и дата-центровой инфраструктурой, третий — с акцентом на исследования, программные продукты и стартапы.

Поэтому Firebird — это одновременно возможность и проверка. Для Армении — проверка того, сможет ли она превратить иностранный капитал и импортированные GPU в собственную технологическую экосистему. Для Азербайджана — сигнал о том, что новая экономика вычислений уже становится частью региональной конкуренции за инвестиции, кадры и технологии. А для Южного Кавказа в целом — вопрос о том, кто сможет получить максимальную экономическую отдачу от искусственного интеллекта.

Пока ответ не очевиден. Потому что страна становится ИИ-хабом не тогда, когда у неё появляется 70 тысяч GPU. Она становится им тогда, когда вокруг этих GPU появляются собственные компании, инженеры, исследовательские центры и продукты, которые нужны всему миру.

Автор

Заур Нурмамедов