Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил премьер-министра Армении Никола Пашиняна на саммит лидеров COP31, который пройдет в Турции. Об этом сообщило Управление по связям с общественностью президента Турции по итогам встречи двух политиков в Нью-Йорке, передаёт Anadolu.

Переговоры Эрдогана и Пашиняна состоялись в Турецком доме в рамках визитов турецкого президента в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН. Встреча проходила за закрытыми для прессы дверями, в ней также участвовал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Согласно сообщению турецкой стороны, Эрдоган заявил о поддержке процесса нормализации отношений между Турцией и Арменией, в частности в сфере двусторонней торговли и транспорта. По его словам, важно сохранить положительную динамику в отношениях двух стран.

Турецкий президент также выразил удовлетворение взаимными шагами в рамках мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

Эрдоган отметил, что развитие сотрудничества Армении и Турции в рамках международных организаций также способствует процессу нормализации двусторонних отношений. В этой связи он пригласил Пашиняна на саммит лидеров COP31, который состоится в Турции.

COP31 пройдет в ноябре в Анталье. Турция ранее объявила о проведении в рамках климатической конференции отдельного саммита лидеров.