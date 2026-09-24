Президент Владимир Путин должен остановить войну против Украины и перестать угрожать Европе, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, выступая в среду на Генассамблее ООН. «Вы все еще можете убить много людей, но победить вы не сможете. Вы способны остановить эту имперскую войну по собственному решению в любой момент. Не подвергайте опасности Европу и весь мир. Прекратите разрушать будущее России», — сказал глава ведомства. После этого Сикорский обратился к отсутствовавшему в зале заседаний главе МИД РФ Сергею Лаврову, отметив, что тот до этого в выступлении называл его по имени: «Сергей, я знаю, ты меня слышишь. Скажи своему боссу: «Хватит!»

Представитель Польши также подчеркнул, что Россия уже более 12 лет безуспешно пытается захватить Донбасс и потеряла на этой «ненужной войне» 1,5 миллиона человек убитыми и ранеными. «После более чем четырехлетней [полномасштабной] бессмысленной колониальной войны Владимир Путин ничего не добился. У него заканчиваются войска и ресурсы, и ему нужен предлог для мобилизации», — заявил Сикорский, имея в виду участившиеся провокации и диверсии со стороны РФ. «Кибератаки, саботаж, тайные операции и военное давление — это не единичные инциденты. Это система. Россия идет на эскалацию, потому что российское руководство находится в панике», — заявил он.

Сикорский отверг утверждение Кремля о том, что украинская революция 2014 года была «кровавым переворотом», а также опроверг заявления России о запрете русского языка в Украине. «Я был там с министрами иностранных дел Германии и Франции, и никакого переворота не было», — сказал он. По словам министра, экс-президент Украины Виктор Янукович был отстранен от должности демократически избранным парламентом Украины, в котором состояли и члены его собственной «Партии регионов», за то, что тот «совершил массовое убийство, в результате которого погибло 100 или более украинских мирных жителей».

«Мое предложение заключается в том, чтобы в один и тот же день в России и в Украине были проведены демократические президентские выборы под международным наблюдением», — сказал министр.

Лавров со своей стороны заявлял в ООН, что Россия не намерена приостанавливать войну на время переговоров. По его словам, такой паузы добивается Европа, чтобы «получить передышку и восполнить истощенные военные арсеналы киевского режима, который от безысходности уже давно перешел на откровенно террористические методы». До этого представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что РФ пока не видит «никаких предпосылок» для возобновления переговоров из-за продолжающейся «милитаризации» Украины. (themoscowtimes.com)