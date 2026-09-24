Прокуратура Москвы направила в Следственный комитет материалы для возбуждения уголовного дела против бывшего премьер-министра России Михаила Касьянова по статье об уклонении от исполнения обязанностей «иностранного агента».

По версии прокуратуры, находящийся за пределами России Касьянов распространял материалы в социальных сетях без обязательной маркировки «иноагента». Ранее его уже привлекали к административной ответственности за аналогичные нарушения. В реестр «иностранных агентов» Касьянова внесли в ноябре 2023 года.

За три дня до сообщения прокуратуры, 21 сентября, Касьянов выступил в эфире телеканала «Дождь». Бывший премьер заявил, что после выборов ожидает дальнейшего роста цен и всплеска инфляции в России, но не считает вероятным объявление новой всеобщей мобилизации. По его мнению, власти продолжат пополнять армию за счет контрактников.

Касьянов покинул Россию в 2022 году. Он объявлен российскими властями в розыск и внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов в рамках уголовного дела против участников Антивоенного комитета России.

Михаил Касьянов занимал пост председателя правительства России с 2000 по 2004 год. После отставки перешел в оппозицию Владимиру Путину. Позднее он возглавлял Партию народной свободы (ПАРНАС). В 2023 году Верховный суд России ликвидировал партию.