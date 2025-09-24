Президент Колумбии Густаво Петро призвал открыть уголовное производство в отношении американского лидера Дональда Трампа и ряда чиновников его администрации после ударов по судам в Карибском море, сообщает в среду Associated Press (AP).

«Следует возбудить уголовные дела против американских чиновников, включая даже лицо высшего ранга, отдавшее этот приказ — президента Трампа», — заявил Петро с трибуны ГА ООН.

Колумбийский президент назвал пассажиров уничтоженных лодок «не наркоторговцами, а просто бедными молодыми людьми из Латинской Америки, у которых не было иного выбора».