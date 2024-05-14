Полиция Швеции в понедельник, 13 мая сообщила, что намерена возбудить дело против Йоста Кляйна, представлявшего Нидерланды на завершившемся в шведском городе Мальмё конкурсе «Евровидение-2024», но дисквалифицированного перед финалом. Сотрудница съемочной группы конкурса обвиняет Кляйна в том, что тот незаконно угрожал ей.

«Мы ожидаем, что, вероятно, будет возбуждено дело», — заявил телеканалу SVT Эмиль Андерссон, офицер шведской полиции, который занимался расследованием. Другой представитель полиции рассказал агентству AP, что расследование инцидента уже завершено, и теперь решение о возбуждении дела должно быть принято «в течение ближайших нескольких недель». Андерссон добавил к этому, что потенциальное дело, скорее всего, будет рассматриваться по ускоренной процедуре, поскольку серьезного преступления певец не совершил.

Шведская газета Sydsvenskan, ссылаясь на анонимный источник, пишет, что Йост Кляйн в какой-то момент был раздражен снимающими его фотографами и попросил их перестать снимать. Когда одна из фотографов подошла ближе, Кляйн замахнулся на нее рукой со сжатым кулаком.

Европейский вещательный союз (EBC) счел поведение Йоста «неподобающим» и отстранил его от «Евровидения». У представителей делегации Нидерландов иная оценка конфликта: они говорят о преднамеренной провокации в адрес своего соотечественника. Нидерландский общественный вещатель (NPO) подал официальную жалобу в ЕВС.

«Евровидение-2024», завершившееся в ночь на 12 мая, выиграл представитель Швейцарии Nemo, называющий себя небинарной персоной. Второе место занял хорват Baby Lasagna, третье — дуэт из Украины Alyona Alyonа & Jerry Heil. (DW)