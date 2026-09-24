Президент США Дональд Трамп планирует обсудить с китайским лидером Си Цзиньпином, в частности, вопросы, связанные с дальнейшим развитием искусственного интеллекта. Он сообщил об этом в соцсети Truth Social.

«Важный день — встреча с председателем Си Цзиньпином. Суперинтеллект (так Трамп называет ИИ — ред.) будет важной темой обсуждений», — написал он.

Говоря о нынешних условиях регулирования ИИ, он отметил: «Я хотел бы оставить все как есть». По словам Трампа, Китай придерживается такого же мнения.

Ранее Трамп заявил о том, что отныне в США ИИ будет называться «суперинтеллектом», и призвал другие страны последовать их примеру.

Встреча Трампа и Си Цзиньпина состоится в Белом доме позднее 24 сентября.