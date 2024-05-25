Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его не волнуют рассуждения о его нелегитимности на посту главы государства после 20 мая, когда официально истек срок его полномочий.

«Меня это несильно беспокоит», — сказал он в интервью представителям СМИ Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, которое опубликовано на YouTube-канале казахстанского издания «Орда».

Зеленский порекомендовал обратиться к законам и Конституции Украины для ответа на этот вопрос.

На Украине активно обсуждался вопрос о легитимности власти в условиях отсутствия парламентских и президентских выборов. В частности, по словам оппозиционно настроенного депутата Рады Александра Дубинского, полномочия нынешнего президента Украины по конституции истекают в ночь на 21 мая, а легитимного способа продлить их не существует. Лидеры оппозиционных партий «Европейская солидарность» и «Батькивщина» Петр Порошенко и Юлия Тимошенко выступили с идеей создания коалиционного правительства с целью предотвратить кризис легитимности, однако инициатива не получила поддержки в офисе президента. В свою очередь экс-посол страны в Великобритании Вадим Пристайко признавал, что и западные партнеры Киева обеспокоены складывающейся ситуацией.

24 мая президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции с белорусским коллегой Александром Лукашенко отметил, что легитимность Зеленского закончилась. Он подчеркнул, что ответ на вопрос о легитимности власти должны искать на самой Украине в рамках ее политической и правовой системы, чтобы на основе юридического анализа конституции страны сделать выводы, какие органы власти могут претендовать на продление полномочий без выборов. (ТАСС)

