Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник провел отдельные беседы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, чтобы обсудить прочный и достойный мир между двумя странами, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN. «Госсекретарь приветствовал стремление президента Алиева заключить прочное и достойное мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией. Госсекретарь отметил страдания, которые этот затянувшийся конфликт причинил как азербайджанцам, так и армянам, и подчеркнул преимущества, которые мир принесет региону», — отметил представитель Госдепа Миллер, комментируя содержание беседы.

Блинкен также обсудил «наши прочные отношения с Азербайджаном, отметив недавние моменты, вызывающие обеспокоенность в отношениях», — продолжил он. Во время разговора с премьер-министром Армении Пашиняном Блинкен выразил поддержку США суверенитета и территориальной целостности Армении. «Они обсудили поддержку США усилий по достижению прочного и достойного мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Госсекретарь подтвердил постоянную поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Армении и обозначил усилия по расширению двустороннего сотрудничества с Арменией», — сказал Миллер.

Призывы Блинкена прозвучали в тот момент, когда высшие чиновники Госдепартамента выразили оптимизм по поводу «реальной возможности» для Азербайджана и Армении заключить мир. «Нас воодушевляет то, что обе стороны разговаривают друг с другом напрямую и с посредниками», — заявил помощник госсекретаря Джеймс О’Брайен вашингтонскому корреспонденту TURAN в понедельник утром.

Он не стал комментировать текущие разногласия между Вашингтоном и Баку, содержание недавней встречи с послом Азербайджана в США Хазаром Ибрагимом. Касаясь Армении, О’Брайен сказал, что премьер-министр Пашинян «повел себя очень смело, ясно дал понять, что хочет открыть свои границы и отношения с Западом, что он не хочет, чтобы Армения полностью зависела от России, как это делали предыдущие лидеры». Пашинян также «смело выступил» за мирное соглашение с Азербайджаном, чтобы позволить Армении сосредоточиться на своем экономическом развитии, выстраивать отношения в области безопасности и расширять торговлю от Центральной Азии до Турции. Все это «то, что нам очень хотелось бы увидеть».

«Мы полны решимости работать с нашими европейскими партнерами и правительством Армении, чтобы народ Армении мог извлечь выгоду из политики реформ правительства Пашиняна», — заключил О’Брайен.