На полях саммита мира на Ближнем Востоке в Шарм-эш-Шейхе состоялась краткая беседа президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

В беседе участвовал и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф. Он выразил огромную радость по поводу общения премьер-министра Армении и президента Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев провел аналогичные встречи с лидерами ряда зарубежных стран, в том числе с королем Иордании Абдаллой II, президентом Палестины Махмудом Аббасом, премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, а также премьер-министром Нидерландов Диком Схофом.

Глава государства прибыл в Египет 12 октября с рабочим визитом по приглашению президента США Дональда Трампа и президента Египта Абдельфаттаха ас-Сиси.