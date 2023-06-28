О неудавшемся русском мятеже за последние три дня не говорил разве что ленивый. Кто с сожалением, что не случилось, кто с облегчением, что пронесло.

Что продемонстрировал дерзкий поход Евгения Пригожина на Москву? Об этом тоже сказано много, и главный вывод всех экспертов – российская власть абсолютно слаба, государственность отсутствует, руководство страны профнепригодно, Путин «хромая утка».

Подтверждением тому стало второе обращение Путина, анонсированное его пресс-секретарем Песковым как «судьбоносное». Выступление кремлевского неудачника действительно оказалось таковым, но со знаком минус. Оно подтвердило сложившееся мнение: царь слаб и нерешителен как никогда, от удара он не оправился, выступление действительно было судьбоносным для России – страна и мир лицезрели неуверенного в себе лидера, от которого властью уже и не пахнет.

Зрелище явилось миру жалкое и позорное. Путин, за день до этого объявивший мятежников предателями, выразил благодарность военнослужащим ЧВК «Вагнер», которые остановились «у последней черты» и не пошли «на братоубийственное кровопролитие». Возбужденное по факту вооруженного мятежа против них уголовное дело оказалось прекращенным, более того – Путин предложил им продолжить службу в армии России, заключив контракт с Минобороны или другим силовым ведомством.

Далее Путин стал сыпать благодарностями в адрес силовиков и военнослужащих, которые «встали на пути у мятежников» и «сохранили верность присяге»; россиян за выдержку, сплоченность и патриотизм; общества, исполнительной и законодательной власти, проявивших «высочайший уровень консолидации»; общественных организаций, политических партий и религиозных конфессий, которые заняли единую позицию. «Всех объединило и сплотило главное – ответственность за судьбу Отечества», –сказал он.

То, что прописавшийся в бункерах и не пользующийся интернетом и получающий сведения только из проправительственных СМИ и не отражающих истинную ситуацию докладов своих подчиненных Путин уже давно не обладает достоверной информацией о ситуации в собственной стране, было известно давно. Хотя бы исходя из его решения напасть на Украину, которая, по его убеждению, должна была встретить «освободительную» российскую армию с хлебом и солью, и упорного нежелания признать поражение и прекратить военные действия против Украины.

Но не мог же он не заметить, что вся страна и якобы поддерживающий его в своей основной массе народ, и сотни тысяч отрядов Росгвардии, МВД, ФСБ, ФСО, да и армия, одним словом никто, кого он благодарил в своем обращении, не встали на защиту российской государственности, то бишь его власти.

Только генерал «Армагедон» Суровикин и генерал Алексеев обратились к «Вагнеру» с просьбой остановить мятеж и разрешить ситуацию мирным путём, верный Песков не бросил своего шефа, ну и Дмитрий Медведев, сбежавший в Оман, взмолился к Западу, пугая вероятностью попадания ядерного оружия в руки бандитов.

Даже клятвенно признающийся в вечной любви Кадыров так и не доехал до Ростова.

А в остальном абсолютно все в одночасье исчезли и притаились, включая депутатов, спикера Думы, руководство всех силовых служб, даже Патрушев, секретарь Совета безопасности страны, молча наблюдали за развитием событий. Народ же безмолвно, а то и с азартом наблюдал или приветствовал вагнеровцев.

А сам Путин? Он, взяв в охапку премьера Мишустина, чтобы тот в случае чего не стал подписывать какие-до указы относительно передачи власти и пр. документы переходного периода, улетел то ли в Питер, то ли на Валдай, подальше от Москвы.

Не может же он быть настолько слепым, чтобы не видеть – доверие в стране он утратил, народ и чиновники только и ждут его падения, что вертикаль власти в стране сильно пошатнулась.

Естественно, этот мятеж всего нескольких тысяч вооруженных зэков наглядно продемонстрировал вчера еще сильному российскому лидеру, что произошла десакрализация власти. И позавчерашнее благодарственное обращение Путина точно определило судьбу России: империя на грани распада и развала, любое армейское подразделение теперь может повторить, и народ не встанет на защиту.

Окончательно развеян миф о непобедимости и тотальной поддержке власти, как ранее был развенчан миф о «второй армии мира». Теперь и всесилие Путина, который заставлял ждать себя британскую королеву Екатерину Вторую и Папу Римского, оказалось всего лишь бутафорией. Запад окончательно убедился в абсолютной слабости Путина и получил дополнительные аргументы для активизации абсолютной поддержки Украины как на земле, так и в воздухе, чтобы приблизить капитуляцию униженной России.

Пригожин, конечно же, разочаровал как своих сторонников, так и противников, но задачу он выполнил блестяще. Эффектно и эффективно. По итогу военного марша вагнеровцев на Москву, что, естественно, не могло произойти, если бы не было намечающегося проигрыша в Украине, российская власть начала свое стремительное падение, она теперь валяется на земле. Путинский режим получил пробоину ниже ватерлинии, как говорит российский эксперт Яковенко. Силам, стоящим на верхушке российской власти, удалось сломать волю Путина – теперь сместить его и быстро завершить войну будет очень легко. Операция «принуждение к отставке» идет полным ходом. Запасаемся попкорном…