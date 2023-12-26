Под занавес уходящего года европейское издание Politico присудило антипремии мировым политикам. В числе лауреатов есть и президент России Владимир Путин. Он получил звание «Лучшего русского в роли русского».

«Никто не знает, как «играть» с Европой лучше, чем российский президент. Когда вы думаете, что удержали его от того, чтобы выбить парадную дверь (Германия), он уже вошел через заднюю дверь (Болгария)», – пишет Politico.

«Имея сеть деловых и политических союзников от Болгарии до Венгрии и Австрии и за пределами этих стран, Путин знает, что время на его стороне», – добавляет издание.