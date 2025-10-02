Гол футболиста «Карабаха» Эммануэля Аддаи номинирован на звание лучшего в Лиге чемпионов УЕФА на этой неделе.

Об этом сообщает # со ссылкой на официальный сайт европейской футбольной организации.

24-летний нападающий отличился в матче II тура, в котором они обыграли датский «Копенгаген» в Баку. Форвард забил второй гол «Карабаха».

Помимо Аддаи, номинированы Эрлинг Холанн из английского клуба «Манчестер Сити», Джордан Тезе из «Монако» и Исмаэль Сайбари из нидерландского ПСВ.

Отметим, что «Карабах» обыграл «Копенгаген» со счетом 2:0 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.