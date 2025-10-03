Футболист «Карабаха» Эммануэль Аддаи прокомментировал свою победу по итогам голосования среди болельщиков за лучший гол во втором игровом дне Лиги чемпионов УЕФА.

В комментарии Report он отметил, что очень рад отличиться в матче против датского «Копенгагена»:

«Стать автором лучшего гола дня в Лиге чемпионов – особое чувство и большая честь. Хочу поблагодарить тренерский штаб, товарищей по команде и наших болельщиков за поддержку».

Отметим, что «Карабах» обыграл датский «Копенгаген» со счетом 2:0 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Аддаи забил второй гол за свою команду.