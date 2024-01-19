Россия может подготовить новый план нападения на Украину летом, утверждает издание Financial Times. Цель новой атаки, по сведениям издания — полный захват Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины. Ссылаясь на источники в ВСУ, Financial Times пишет, что Россия может попытаться оккупировать Харьков и Киев. Конечная цель президента России Владимира Путина остается неизменной – захват всей Украины.

После неудачного контрнаступления летом прошлого года Украина меняет свою тактику и переходит к «активной обороне». Официальное лицо на Западе сообщило изданию, что эта стратегия предполагает не только удержание линии обороны, но и поиск слабых мест противника, в том числе нанесение авиаударов на дальних расстояниях. По мнению издания, это позволит Украине укрепить свои силы в этом году и подготовиться к 2025 году, когда украинское контрнаступление будет иметь больше шансов на успех. Сильнейшие союзники Украины также поддерживают переход Киева к стратегии «активной обороны».

Прогноз, конечно, можно принять к сведению. Но к реальности он имеет весьма отдаленное отношение. Любая попытка заглядывать аж в 2025 год выглядит дилетантски. Слишком уж много всякого и разного происходит в мире, а также в России и Украине. Где, когда и какой новый конфликт возникнет, как он скажется на российско-украинской войне — это все открытые вопросы. Мы же, в частности, уже увидели, что конфликт между Израилем и ХАМАС привел к уменьшению военной и финансовой помощи Украине со стороны США.

А кто будет новым президентом Соединенных Штатов? Как эта страна поведет себя, если ее президентом станет Дональд Трамп? Вопросы, вопросы, вопросы. Ясно лишь одно — чем больше и быстрее коллективный Запад будет помогать Украине, тем скорее она сможет перехватить инициативу на поле боя, обнулив все планы Кремля по захвату новых территорий соседнего государства.

В этой связи уместно напомнить о том, что сказал недавно министр обороны Великобритании Грант Шаппс. Он заявил, что уничтожение БДК «Новочеркасск» демонстрирует – Украина не зашла в тупик в войне, а те, кто так считает, – ошибаются. Он добавил, что только за последние 4 месяца украинские военные уничтожили 20% российского флота, что подвергает сомнению их доминирование в Черном море. «Доминирование России в Черном море сейчас подвергнуто сомнению, и новая Коалиция морских возможностей под руководством Великобритании и Норвегии помогает Украине побеждать на море», – подчеркнул британский министр.

Но это еще не все. Российская армия в последнее время в атаках на войне в Украине теряет гораздо больше танков, чем она могла бы заменить даже при самом оптимистичном промышленном сценарии. Все это означает, что у россиян могут окончиться танки. Об этом недавно написало издание Forbes. В частности, анализ французской разведывательной группы ARI пришел к впечатляющему выводу: «Российская промышленность производит всего 390 танков в год, передает издание. Это значит, что в 2022 и 2023 годах она могла построить или отремонтировать всего 780 танков. Если это правда, то русские вооруженные силы могут сократиться до 1180 танков. Возможно, немного больше танков, чем сейчас в Вооруженных силах Украины», – говорится в сообщении.

Плюс, украинские истребители запускают американские бомбы и ракеты, которые удалось адаптировать, в частности, крылатые ракеты Storm Shadow. Об этом заявил представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона, говоря о средствах, которыми, возможно, был сбит российский самолет А-50, а также поврежден борт Ил-22.

На этом фоне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что подготовка к первому воздушному удару из многоцелевых истребителей F-16 идет по плану. Об этом глава МИД сказал в эфире информационного марафона «Единые новости». «Подготовка к первому воздушному удару, который осуществят F-16 в украинском воздухе, продолжается по плану. Готовятся пилоты. Готовятся инженеры. Готовится инфраструктура. Все страны, которые пообещали предоставить F-16, придерживаются своих обязательств», — подчеркнул Кулеба. И это та новость, которая явно не по нраву России. Ведь вступление в войну F-16 может кардинально изменить ситуацию на поле боя.

И вот уже на российском государственном телевидении все чаще звучат заявления о необходимости сворачивания агрессии против Украины. Вот и хорошо известный в Азербайджане друг армян, депутат Госдумы РФ Константин Затулин признался, что оккупация всей Украины России оказалась не по зубам. Громкое заявление представитель путинского режима сделал в эфире пропагандистского ток-шоу «60 минут». «Мы должны реалистично оценить свои реальные перспективы. Я думаю, что Украина, нравится нам это или нет, сохранится. Сохранится потому, что уровень противостояния на самом деле очень высок. Есть на самом деле внутри Украины убежденные противники России», — «внезапно прозрел » он.

И таких «прозрений», убежден, будет все больше. Ведь война уже перенеслась на территорию России. Причем, не только в Белгород и его окрестности.

В среду, 17 января, дроны-камикадзе впервые атаковали российский Санкт-Петербург, днем позже под раздачу попала Москва. В среду два беспилотника были также сбиты над Балтийским морем, а еще один дрон врезался в нефтяной комплекс в районе аэропорта Пулково. И хотя значительного вреда он не причинил, аэропорт закрывали на несколько часов. А в пятницу пришло сообщение о том, что горит рынок в самом центре Челябинска. Очевидцы сообщают, что со стороны рынка раздаются звуки, похожие на взрывы.

Плюс, Главное управление разведки Минобороны Украины устроило очередную спецоперацию на территории России, атаковав беспилотниками Тамбовский пороховой завод и нефтебазу в Брянской области, площадь пожара на нефтебазе составляет 1 тыс. кв. м, горят четыре резервуара с бензином. Для помощи в тушении пожара прибыл пожарный поезд.

«Путин сконцентрировал больше средств». Об этом пишет УП со ссылкой на источники в украинских спецслужбах. «Площадь РЭБ и ПВО на украинских оккупированных территориях, военные объекты на территории РФ и дальше будут отрабатываться», – заявил собеседник УП в ГУР. И это то, что может вызвать недовольство россиян. Они ведь надеялись, что войну будут видеть только по телевизору. А тут и города российские уже бомбят, и трупы отправленных на войну в Украину идут тысячами, и уровень жизни падает, и проблемы в ЖКХ из-за недофинансирования становятся просто критическими. Все это, безусловно, может сильно скорректировать сроки окончания войны, лишив РФ возможности не только захватывать новые украинские территории, но и удерживать уже захваченные.