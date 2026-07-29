Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлениями после завершения заседания кабинета министров в Анкаре.

Президент в начале своего выступления заявил, что Израиль, пренебрегая основными правами человека и попирая нормы международного права, шаг за шагом оккупирует палестинские территории.

«За эту агрессию расплачиваются не только наши палестинские братья и сестры, не только братский народ Ливана, но и весь регион с его представителями различных конфессий», — сказал он.

Глава государства отметил, что правительство предпринимает решительные шаги, которые превратят Турцию в региональный центр производства, логистики, транзитной торговли и технологий.

«Турция успешно справляется с многочисленными потрясениями в условиях глобальной конъюнктуры, когда каждый день возникает новый кризис», — сказал Эрдоган, добавив: Несмотря на конфликты в нашем регионе, экономика Турции стойко держится на ногах. Мы прилагаем особые усилия, чтобы свести к минимуму последствия затрат, связанных с войной».

По словам президента, когда процесс построения Турции без террора достигнет своей цели, страна избавится от тяжёлого экономического бремени.

«Когда препятствие в виде терроризма будет устранено, экономика Турции начнёт писать новую историю во всех сферах. Мы доведем этот процесс до конца при поддержке партий, которые ставят национальные интересы выше своих собственных», — заявил он.

Касаясь переговоров по урегулированию кипрского вопроса, президент Эрдоган подчеркнул: «Ни одна инициатива, игнорирующая суверенное равенство, права и законные интересы турок Кипра в Восточном Средиземноморье, не может увенчаться успехом. Мы внимательно следим за каждым шагом кругов, стремящихся превратить Кипр в часть новых военных структур и геополитических расчетов. Как и на протяжении всей истории, Турция не оставит своих кипрско-турецких братьев в изоляции и ни за что не допустит повторения прежних страданий. Так же, как в прошлом мы решили проблему водоснабжения кипрских турок, мы продолжим реализовывать различные проекты, в первую очередь — прокладку подводного газопровода».