Армения должна выполнить обязательства перед Азербайджаном.

Как сообщает #, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на 10-м юбилейном саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Астане.

Он заявил, что Азербайджан положил конец 30-летней оккупации в результате Отечественной войны: «Таким образом, мы еще на один шаг приблизились к миру. Армения должна выполнить свои обязательства перед Азербайджаном. Открытие коммуникаций пойдет на пользу всему региону. Тюркский мир продолжит оказывать поддержку Азербайджану».