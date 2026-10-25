Выборы президента республики начались в Болгарии. В 07:00 по местному времени по всей стране открылись более 12 тыс. избирательных участков, где могут проголосовать 6,6 млн избирателей. Голосование будет также проводиться в 60 странах мира.

На пост главы государства претендуют 27 кандидатов.

Первые неофициальные итоги выборов будут известны после 20:00 (22:00 по бакинскому времени), когда избирательные участки завершат работу. Официальные результаты будут объявлены 27 октября.

Президент Болгарии избирается всенародным голосованием на пять лет и может занимать этот пост не более двух сроков подряд. Одновременно с президентом избирается вице-президент.