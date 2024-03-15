В России наступил первый день трехдневных выборов президента, которые пройдут с 15 по 17 марта.

На Дальнем Востоке открылись первые избирательные участки. Согласно данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), в общей сложности отдать свой голос могут 112,3 миллиона россиян.

На восьмых по счету выборах президента РФ за главный пост страны впервые с 2008 года поборются четыре кандидата: Владислав Даванков (выдвинут партией «Новые люди»), нынешний президент Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий, выдвинутый возглавляемой им ЛДПР, и Николай Харитонов от КПРФ. Именно в таком, алфавитном, порядке их фамилии будут расположены в избирательных бюллетенях. На прошлых выборах главы государства в 2018 году кандидатов было восемь.

Изначально в ходе нынешней кампании на участие в выборах претендовали 33 человека (девять выдвиженцев от партий и 24 самовыдвиженца), из них документы о выдвижении в ЦИК представили 15 человек. К 1 января в президентской гонке остались 11 участников, из них этап регистрации прошли только четверо. Для Слуцкого и Даванкова предстоящие выборы главы государства станут первыми в политической карьере, для Харитонова — вторыми, а для Путина это уже пятые выборы.

Впервые голосование на выборах президента РФ будет многодневным — с 15 по 17 марта. В общей сложности будет открыто более 94 тыс. участков, которые будут работать с 08:00 до 20:00 по местному времени. Голосование уже идет в Камчатском крае и Чукотском автономном округе. Не считая нескольких зарубежных участков выборы завершатся в 21:00 (22:00 — бакинское) 17 марта, когда двери участков закроются в самом западном субъекте страны — Калининградской области.

До основных дней выборов прошло досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных местностях, а также на судах и в воинских частях. По данным Памфиловой, с 25 февраля по 14 марта досрочно проголосовали более 2,3 млн человек в 42 регионах. Также досрочное голосование проходит за рубежом, оно было организованно на 74 участках в 51 стране и завершится 16 марта.