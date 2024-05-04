Восстановление Азербайджаном суверенитета на всех своих территориях приветствуется.

Как сообщает АПА со ссылкой на МИД Азербайджана, об этом говорится в итоговом коммюнике, принятом по итогам 15-го исламского саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС).

В коммюнике выражена неизменная поддержка территориальной целостности Азербайджана, а также процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе взаимного признания территориальной целостности и суверенитета друг друга, прозвучал призыв к выполнению обязательств Армении в этом направлении.

В коммюнике также отражено, что ОИС изменил название «Контактная группа по агрессии Республики Армения против Азербайджанской Республики» на «Контактная группа по ликвидации последствий агрессии Республики Армения против Азербайджанской Республики», а Армения вновь осуждена за разрушение образцов исламского наследия.

Обеспокоенность вызывает судьба азербайджанцев, изгнанных с территорий нынешней Армении в период конфликта, в этом направлении выражена поддержка их достойного возвращения.