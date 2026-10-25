Сегодня, 25 октября, азербайджанские борцы греко-римского стиля Эльданиз Азизли и Санан Сулейманов проведут финальные поединки чемпионата мира на «Барыс Арене» в Астане, столице Казахстана.

Как сообщает İdman.Biz, в весовой категории до 55 кг соперником Азизли станет иранец Паям Ахмади Балутаки. Сулейманов в финале категории до 77 кг встретится с представителем Молдовы Александрином Гуцу.

Вечерняя сессия, в программу которой входят эти финалы, начнется в 17:00 по бакинскому времени. Оба азербайджанских спортсмена уже обеспечили себе как минимум серебряные медали.

Накануне в полуфинале Азизли победил грузина Вахтанга Лолуа со счетом 5:1, а Сулейманов одолел иранца Али Оску — 2:0.

Утренняя сессия де сегодня стартует в 09:30 по Баку. В этот день к борьбе за награды присоединятся еще три представителя Азербайджана.

Мурад Ахмедиев в категории до 97 кг начнет выступление с квалификационного раунда, где встретится с южнокорейцем Чон Бин Квоном. На той же стадии Сархан Мамедов в весе до 130 кг поборется с бразильцем Гильерме Диасом.

Ульви Ганизаде в категории до 72 кг вступит в соревнования с 1/8 финала. Его соперником станет победитель квалификационной схватки между индийцем Каранджитом Сингхом и японцем Ринтаро Согабэ.

Чемпионат мира завершится 1 ноября.