Анкара больше не считает премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху собеседником. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Нетаньяху больше не является лицом, с которым мы могли бы вести беседу. Отныне мы вычеркнули его. Ответственность номер один за это лежит на самом премьере Израиля Нетаньяху. Разговоры против него сейчас ведутся уже и в Израиле», – сказал он.

При этом он отметил, что глава турецкой разведки поддерживает контакты с Израилем.

Эрдоган заявил, что ответственность номер один за атаку на Газу лежит на самом премьере Израиля Нетаньяху и разговоры против него сейчас ведутся уже и в Израиле.

«Нетаньяху — это лицо, которое спровоцировало реакцию израильского народа и лишилось поддержки своих граждан, который пытается вернуть ее прибегая к религиозным терминам. (