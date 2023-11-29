Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху войдет в историю как «палач Газы». Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в парламенте страны, передает «Анадолу».

«Нетаньяху, совершивший одно из величайших злодеяний последнего столетия в секторе Газа, уже вписал свое имя в историю как «палач Газы»», — сказал, в частности, турецкий лидер.

По его словам, заявления администрации Нетаньяху уменьшают надежды на то, что гуманитарная пауза в секторе Газа превратится в постоянное прекращение огня. При этом он отметил, что на фоне гумпаузы в конфликте между Израилем и ХАМАС Анкара намерена активизировать свои контакты, чтобы добиться освобождения как можно большего числа пленных и сделать прекращение огня постоянным.