Израильская армия в ближайшее время начнет масштабное наступление на палестинский город Газа, в связи с чем местным жителям следует немедленно покинуть его. С таким предупреждением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, чье видеообращение распространила канцелярия главы правительства.

По словам Нетаньяху, за последние дни израильские силы снесли в Газе 50 высоток, которые использовались палестинским движением ХАМАС. Однако, как указал премьер, это лишь «прелюдия» к мощному наземному маневру Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), которая сейчас входит в сектор Газа.

«Все это только вступление, прелюдия к основным интенсивным действиям — наземному маневру в городе Газа наших войск, которые сейчас собираются и готовятся. В связи с этим я пользуюсь возможностью и говорю жителям Газы: «Слушайте внимательно, вас предупредили, уходите оттуда!» — сказал Нетаньяху.