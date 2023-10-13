Ближневосточное Агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) назвало «вызывающим ужас» решение армии Израиля относительно переселения более 1 млн жителей северных районов сектора Газа в южные регионы.

«Призыв Израиля к переселению более 1 миллиона мирных жителей северных регионов сектора Газа в течение суток вызывает ужас. Газа быстро превращается в адскую дыру и находится на грани краха», говорится в сообщении агентства.

Армия Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей города Газа эвакуироваться на юг палестинского эксклава.

В заявлении армии утверждается, что члены боевого крыла ХАМАС— «Бригад Изз ад-Дина аль-Кассам» укрываются в городе Газа внутри тоннелей под домами и внутри зданий, где живут мирные жители.

Израильская армия заявила, что решение об эвакуации принято в целях безопасности мирных жителей.

В ЦАХАЛ добавили, что жители смогут вернуться в дома только после соответствующего уведомления.

«Мирные жители города Газа, ради своей безопасности и безопасности своих семей, направляйтесь на юг и бегите от террористов ХАМАС, которые используют вас в качестве живого щита», — говорится в заявлении.

В заявлении подчеркнули, что израильская армия в ближайшие дни проведет важные операции и приложит большие усилия, чтобы избежать нанесения вреда гражданскому населению.

Численность населения сектора Газа составляет 2.3 млн палестинцев.