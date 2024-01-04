Заявления членов правительства Израиля в поддержку переселения палестинцев из сектора Газа «не являются ни разумными, ни полезными», и Берлин «отвергает их самым решительным образом», заявил представитель МИД ФРГ в среду, 3 января.

По его словам, Германия продолжает считать единственной устойчивой моделью урегулирования ближневосточного конфликта создание самостоятельного палестинского государства. «Мы придерживаемся этого, и это то, над чем мы работаем, так сказать, в долгосрочной перспективе», — подчеркнули в МИД ФРГ.

Министерство иностранных дел Франции отреагировало схожим с Германией образом, назвав заявления израильских министров «провокационными», «безответственными и разжигающими напряженность». В Париже призвали израильских политиков воздержаться от подобных заявлений.

«Это не дело израильского правительства решать, где палестинцам следует жить на своей земле. Будущее сектора Газа и его жителей в едином палестинском государстве, которое существует в мире и безопасности рядом с Израилем», — заявили в МИД Франции.

«Соединенные Штаты отвергают недавние заявления израильских министров Бецалеля Смотрича и Итамара Бен-Гвира в поддержку переселения палестинцев за пределы сектора Газа, — заявил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер. — Эта риторика является подстрекательской и безответственной».

Ранее министр национальной безопасности Израиля Бен-Гвир заявил, что война дала возможность способствовать «переселению жителей Газы», а министр финансов Смотрич сказал, что если Израиль сделает все правильно, палестинцы уедут, «и мы будем жить в секторе Газа». В Госдепе подчеркнули, что правительство Израиля и премьер-министр Биньямин Нетаньяху неоднократно заверяли, что подобные заявления не отражают официальную позицию государства. (DW)