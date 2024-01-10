Лидер Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что ПНА не допустит принудительного перемещения палестинцев из сектора Газа и с Западного берега реки Иордан.

«Аббас предупредил об опасности мер израильских оккупационных властей, направленных на перемещение палестинцев из сектора Газа и с Западного берега, включая Иерусалим (…), и добавил, что ПНА не позволит этому случиться», — сообщило агентство WAFA.

Аббас также заявил о важности ускорить доставку гуманитарной помощи в анклав и необходимости обеспечить работу больниц и убежищ.