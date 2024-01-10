Госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Палестины Махмуд Аббас обсудили на встрече в Рамалле усилия, которые помогут свести к минимуму потери среди мирного населения в секторе Газа. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера.

«Госсекретарь Блинкен обсудил усилия по минимизации ущерба гражданскому населению в Газе, ускорению [доставки] и увеличению объемов гуманитарной помощи палестинскому мирному населению на всей территории Газы», — отметил дипломат.

Руководитель американского внешнеполитического ведомства также «отметил возросшую нестабильность на Западном берегу [реки Иордан] и обсудил усилия США по борьбе с насилием». Во время встречи Блинкен «подчеркнул позицию Соединенных Штатов, согласно которой все палестинские налоговые поступления, собираемые Израилем, должны стабильно перечисляться палестинской автономии в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями».

Кроме того, продолжил Миллер, госсекретарь провел с президентом «продуктивную беседу об административных реформах, которые, если будут проведены, принесут пользу палестинскому народу». Блинкен подтвердил, что США выступают за сосуществование Израиля и Палестины «в мире и безопасности».