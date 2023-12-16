Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонной беседе с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок приветствовал поддержку руководством ФРГ права Израиля на то, чтобы «гарантировать, что ХАМАС никогда не сможет повторить теракты 7 октября», сообщил американский госдеп.

Стороны также «обсудили неотложность удовлетворения гуманитарных потребностей в Газе, защиту гражданского населения и усилия по предотвращению дальнейшего распространения конфликта», говорится в сообщении.

Блинкен подчеркнул важность международных усилий по прекращению нападений йеменских хуситов на коммерческие суда в Красном море и поддержанию безопасности на море.