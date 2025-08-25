Заместитель министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюй по приглашению иранской стороны провел телефонные переговоры с заместителем главы МИД Ирана Гарибом Абади. Об этом 24 августа сообщила пресс-служба МИД КНР.

Главной темой беседы стала ситуация вокруг иранской ядерной программы.

Ма Чжаосюй отметил, что вопрос находится «на критическом перепутье», и подчеркнул необходимость продолжения дипломатических усилий.

«Китай надеется, что все заинтересованные стороны будут решать проблему политико-дипломатическими средствами и создавать условия для возобновления диалога», — заявил он.

Абади, в свою очередь, высоко оценил роль Пекина в продвижении мирных инициатив и выразил готовность Тегерана «и дальше укреплять связь и координацию с Китаем» для поиска устойчивого решения.