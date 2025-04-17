Глава иранского МИД Аббас Аракчи после консультаций с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Тегеране выразил в четверг надежду на то, что международная организация будет придерживаться независимого подхода в отношении Ирана.

Об этом Арагчи сообщил в соцсетях.

«Мы склонны доверить Гросси миссию, нацеленную на то, чтобы агентство было вне политики и сохраняло внимание на технических вопросах», — написал он.

Он отметил, что его консультации с Гросси были «полезными».

«В ближайшие месяцы агентство может сыграть решающую роль в мирном урегулировании иранского ядерного досье», — указал министр.