Порядка 100 человек были задержаны во время уличных беспорядков в Барселоне (автономное сообщество Каталония). Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице регионального департамента внутренних дел в X.

Глава ведомства Нурия Парлон осудила произошедшее. Кроме того, как отмечается в публикации, она оценила примерно в 500 число участников беспорядков, в результате которых 14 заведений было повреждено и «около 100 [человек] задержаны». «По предварительным данным, 25% задержанных могут быть несовершеннолетними», — уточнили местные власти.

По версии агентства EFE, вечером 24 октября несколько сотен молодых людей собрались в центре Барселоны на акцию, организованную через соцсети. Митинг перерос в погромы, сооружение баррикад, поджоги и столкновения с полицией. Большинство участников беспорядков были одеты в черное. В департаменте внутренних дел Каталонии усматривают связь этой акции с протестами, которые прошли в ряде европейских городов.

Как передает газета El Mundo, в результате произошедшего пострадали около 10 правоохранителей.