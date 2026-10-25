В результате шторма «Боэло» более 80 тысяч домов в Шотландии, Северной Ирландии и на севере Англии остались без электроснабжения.

Об этом пишет The Guardian, передает «Европейская правда».

Неблагоприятные погодные условия, обрушившиеся на северные районы Великобритании вечером 25 октября, стали вторым штормом, которому дали имя, за последние два дня: в пятницу, 23 октября, шторм «Остин» принёс сильные ветры на юго-запад Англии.

Ассоциация энергетических сетей сообщила утром 25 октября, что инженеры восстановили электроснабжение для 344 900 потребителей, однако 82 6000 остаются без электроэнергии.

В этот же день в результате шторма пострадало железнодорожное сообщение. В частности, железнодорожная линия между Престоном и Блэкпулом-Норт в Ланкашире была заблокирована после того, как сильные дожди привели к наводнению, а в Шотландии на пути вблизи Дамфриса упали деревья.

По всей Шотландии действуют ограничения скорости, а несколько участков железных дорог были закрыты.

Сильный ветер также вызвал перебои в авиасообщении: сотни рейсов были задержаны или отменены в нескольких аэропортах Великобритании и Ирландии, в частности в Дублине, Хитроу, Манчестере, Эдинбурге и Глазго.