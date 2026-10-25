Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об уничтожении оружейного склада военного крыла радикального палестинского движения ХАМАС в центральной части сектора Газа.

«ЦАХАЛ нанес авиаудар, полностью уничтожив склад оружия в центральной части сектора Газа. Этот объект использовался военным крылом ХАМАС для хранения различных видов вооружений, включая автоматы, пусковые установки и ракеты», — говорится в заявлении.

В ЦАХАЛ заверили, что «продолжат решительно действовать» с целью предотвращения «любых попыток восстановления боевого потенциала или приобретения оружия, предназначенного для нанесения вреда военнослужащим» Израиля со стороны радикалов в секторе.