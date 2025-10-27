Президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации межправительственного соглашения с США об утилизации оружейного плутония и протоколов к этому соглашению. Договор предусматривал, что США и РФ ликвидируют по 34 тонны начинки для ядерных ракет, которая была признана излишней для военных целей. Госдума приняла законопроект о денонсации в начала октября.

Соглашение между РФ и США было подписано в августе 2000 года и стало одним из первых международных договоров, принятых после инаугурации Владимира Путина на первый президентский срок. Россия ратифицировала договор в 2011 году. Начало переработки оговоренного в документе плутония путем его использования в качестве компонента топлива атомных электростанций планировалось на 2018 год. Однако Москва приостановила действие соглашения в 2016-м, обвинив США в нарушении обязательств по договору.

В соответствующем указе Путина говорилось, что решение вызвано «возникновением угрозы стратегической стабильности в результате недружественных действий США в отношении РФ». Также Кремль требовал снятия с России санкций, введенных после захвата Крыма в 2014 году, и возмещения потерь, понесенных из-за этих ограничений.

8 октября Госдума приняла закон о денонсации соглашения, и замглавы МИД России Сергей Рябков, комментируя решение парламента, заявлял, что продолжение выполнения обязательств по договору с США для России «более неприемлемо». (moscowtimes.ru)