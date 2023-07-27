В Азербайджане в целях финансирования льгот и единовременной выплаты, а также стимулирования и поощрения мер по утилизации транспортных средств, органом (структурой), определяемым соответствующим органом исполнительной власти, будет создан Фонд утилизации транспортных средств.

Лицам, утилизировавшим автомобили старого выпуска, будут предоставляться льготы при покупке нового автомобиля.

Продавец транспортных средств не может отказать в скидке на новое транспортное средство местного производства на основании документа, подтверждающего утилизацию транспортного средства.

Будет вестись реестр утилизаторов автомобилей.

При таможенном оформлении легковых автомобилей, с выпуска которых прошло 4 года (за исключением раритетных автомобилей и легковых автомобилей, временно привезенных на таможенную территорию) будет взиматься сбор за утилизацию в сумме, установленной соответствующим органом исполнительной власти в соответствии с законом «Об отходвх».