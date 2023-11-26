Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что израильские военные в ходе боевых действий до вступления в силу гуманитарного перемирия в секторе Газа ликвидировали с воздуха пять высокопоставленных командиров правящей в палестинском анклаве радикальной организации ХАМАС.

«В ходе боев в секторе Газа до вступления в силу перемирия авиация ЦАХАЛ в соответствии с разведданными уничтожила в секторе Газа пять высокопоставленных командиров террористической организации ХАМАС», — говорится в сообщении. (ТАСС)