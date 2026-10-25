Депутаты Меджлиса Ирана (однопалатного парламента) одобрили поправку к законопроекту о противодействии влиянию иностранных спецслужб, государств и структур, которая обязывает министерство разведки и разведку Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в течение трех месяцев опубликовать список СМИ, подпадающих под действие закона. Об этом сообщила пресс-служба парламента.

«Министерство разведки и Организация разведки КСИР обязаны в течение максимум трех месяцев с момента обнародования этого закона составить список СМИ, подпадающих под действие настоящей статьи, и обнародовать его для всеобщего сведения, а также публично сообщать о любых изменениях в этом списке», — говорится в тексте поправки к статье 22, который приводит пресс-служба.

Статья 22 касается СМИ, которые министерство разведки объявит «враждебными», а также СМИ, которыми владеют, управляют или которые финансируют структуры, связанные с недружественными странами.

Кроме того, парламентарии одобрили по предложению Хосейна Самсами новую редакцию статьи 23. За незаконный въезд или пребывание иностранцев в стране, не вызванные уважительными причинами или задержкой административных процедур по продлению разрешения, предусмотрены биометрическая регистрация, высылка и штраф до €10 тыс., размер которого определяет суд с учетом имущественного положения нарушителя. Та же мера грозит легально въехавшим иностранцам за действия против национальной безопасности, нарушение общественного порядка или деятельность, противоречащую условиям визы или вида на жительство.

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