Иран будет дальше отстаивать свои законные права на мирное развитие ядерной программы, несмотря на попытки других стран его в этом ограничить. Об этом заявил президент республики Эбрахим Раиси на встрече с главами посольских миссий государств, имеющих представительства в Тегеране.

«Страны, обладающие ядерным оружием, стремятся помешать иранскому народу реализовать его законное право на мирное освоение атома, но пусть знают, что мы будем отстаивать свои права», — цитирует президента агентство IRNA.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), по словам Раиси, 15 раз официально заявляло об отсутствии отклонений ядерной программы Тегерана от мирного пути развития. Однако МАГАТЭ, по мнению президента Ирана, «не придерживается своих заявлений». Раиси также напомнил о фетве (решении духовного лица) руководителя республики Али Хаменеи, согласно которой разработка ядерного оружия противоречит канонам ислама.

«Мы не покидали стол переговоров и не покинем. Мы всегда предпринимали шаги для разъяснения нашей позиции как агентству (МАГАТЭ — прим. ТАСС), так и странам, которые хотят знать, в каком направлении Иран будет использовать атомную энергию. Вместо того чтобы принять нашу логику, они сначала навязали нам войны, а затем еще и ввели санкции. Ни война, ни санкции не смогли помешать Ирану в достижении его целей», — добавил президент республики.

будет дальше отстаивать свои законные права на мирное развитие ядерной программы, несмотря на попытки других стран его в этом ограничить. Об этом заявил президент республики Эбрахим Раиси на встрече с главами посольских миссий государств, имеющих представительства в Тегеране.

«Страны, обладающие ядерным оружием, стремятся помешать иранскому народу реализовать его законное право на мирное освоение атома, но пусть знают, что мы будем отстаивать свои права», — цитирует президента агентство IRNA.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), по словам Раиси, 15 раз официально заявляло об отсутствии отклонений ядерной программы Тегерана от мирного пути развития. Однако МАГАТЭ, по мнению президента Ирана, «не придерживается своих заявлений». Раиси также напомнил о фетве (решении духовного лица) руководителя республики Али Хаменеи, согласно которой разработка ядерного оружия противоречит канонам ислама.

«Мы не покидали стол переговоров и не покинем. Мы всегда предпринимали шаги для разъяснения нашей позиции как агентству (МАГАТЭ), так и странам, которые хотят знать, в каком направлении Иран будет использовать атомную энергию. Вместо того чтобы принять нашу логику, они сначала навязали нам войны, а затем еще и ввели санкции. Ни война, ни санкции не смогли помешать Ирану в достижении его целей», — добавил президент республики.(ТАСС)