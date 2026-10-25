Следующим ориентиром для возвращения к переговорам Ушаков назвал 4 ноября — День народного единства. После этой даты российская сторона будет готова участвовать в новом раунде консультаций с представителями США и Украины. В качестве возможного места проведения трехсторонней встречи ранее рассматривался Абу-Даби, сообщил помощник президента РФ.