Россия готова вернуться к трехсторонним переговорам по урегулированию конфликта на Украине после 4 ноября. Об этом помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил в интервью Павлу Зарубину для ИС «Вести».
По словам Ушакова, ранее Москва рассчитывала возобновить консультации после выборов в Госдуму, проходивших с 18 по 20 сентября. Однако, как утверждает помощник президента, украинская сторона не выполнила достигнутую договоренность.
Следующим ориентиром для возвращения к переговорам Ушаков назвал 4 ноября — День народного единства. После этой даты российская сторона будет готова участвовать в новом раунде консультаций с представителями США и Украины. В качестве возможного места проведения трехсторонней встречи ранее рассматривался Абу-Даби, сообщил помощник президента РФ.
Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф договорились о проведении трехсторонних переговоров на встрече в Санкт-Петербурге 21 октября. Во встрече примут участие представители Москвы, Вашингтона и Киева. Состав российской делегации пока не определен.