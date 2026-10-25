Сборная Азербайджана завоевала четвертую медаль на чемпионате Европы по дзюдо среди ветеранов, проходящем в португальском городе Портиман.

Как сообщает İdman.Biz, очередную награду национальной команде принес Эльчин Мамедов, выступающий в весовой категории до 100 кг в возрастной группе M2.

В схватке за третье место азербайджанский дзюдоист одержал победу над представителем Германии Сашей Михальски и стал бронзовым призером соревнований.

Таким образом, в активе сборной Азербайджана уже четыре медали – одна золотая, две серебряные и одна бронзовая.

Ранее чемпионом Европы стал Фархад Раджабли (M8, до 90 кг), а Эльшан Керимов (M4, до 60 кг) и Бабек Гаджиев (M5, до 60 кг) завоевали серебряные награды.