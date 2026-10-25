Евросоюз ведет себя неконструктивно, постоянно говоря о выдвижении переговорщиков по украинскому конфликту, но ничего не предпринимая. В Брюсселе то ли не хотят, то ли не могут решиться на такой шаг, заметил в беседе с ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о возможном предложении президента Финляндии Александра Стубба на эту позицию.

«Евросоюз очень долго хочет, но то ли не может, то ли не решится [выдвинуть переговорщика], — заметил он. — Это вряд ли можно как-то назвать конструктивной позицией».

«Они пока только говорят, и никаких действий они не делают», — добавил представитель Кремля.

Россия поддержала бы выдвижение от Евросоюза переговорщика, однако важно, чтобы такой эмиссар стремился к мирному урегулированию.

«Если будет переговорщик — это хорошо, — отметил Песков. — Если это будет переговорщик, который будет искренне стремиться способствовать мирному урегулированию — это будет еще лучше».