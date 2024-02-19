Позиции Москвы и Еревана по Украине диаметрально расходятся, Россия продолжит настойчиво объяснять свою правоту.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывание армянского премьер-министра Никола Пашиняна о том, что Армения не является союзником РФ по вопросу Украины.

«Действительно, у нас диаметрально противоположные точки зрения в отношении того, что происходит в Украине, и в отношении конфликта вокруг Украины. Это не секрет. Мы с ними в этом не согласны и будем настойчиво продолжать объяснять нашу правоту», — подчеркнул представитель Кремля.

На встрече с представителями армянской диаспоры Германии Пашинян в очередной раз заявил, что Ереван не является союзником Москвы по вопросу Украины.