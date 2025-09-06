Глава МИД Египта Бадр Абдельатти раскритиковал заявления о «добровольном» перемещении палестинского народа. Об этом 6 сентября сообщило агентство Reuters.

«Министр иностранных дел Египта Бадр Абдельатти <…> заявил в субботу, что описание перемещения палестинцев как добровольное — «нонсенс», — говорится в публикации.

Телеканал CNN 14 августа сообщил, что Израиль ведет переговоры о переселении жителей Газы в другие страны. Уточняется, что речь идет о таких странах, как Южный Судан, Сомалиленд, Эфиопия, Ливия и Индонезия. Портал Axios 18 июля сообщил, что глава израильской разведслужбы «Моссад» Давид Барнеа посетил Вашингтон для того, чтобы попросить у американской стороны помощи в переселении палестинцев из Газы.