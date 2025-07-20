В воскресенье израильские военные приказали эвакуироваться жителям районов центральной части Газы, где боевые действия до сих пор не велись. Тем временем местные медики сообщили, что более 50 человек погибли, ожидая помощи, в условиях усугубляющегося голода.

Приказ об эвакуации может означать, что ЦАХАЛ готовится к наступлению на районы Дейр-эль-Балаха. Это вызвало тревогу у семей израильских заложников, которые опасаются, что там удерживаются их родственники, и они могут пострадать в результате операции.

Семьи заложников обратились к израильским властям с требованием «срочно объяснить израильским гражданам и семьям, каков план боевых действий и как именно он защищает похищенных, которые все еще находятся в Газе».

Израильские военные сбросили с воздуха листовки, приказывающие жителям нескольких районов на юго-западе Дейр-эль-Балаха, где укрываются сотни тысяч перемещенных жителей Газы, покинуть свои дома и направиться дальше на юг.