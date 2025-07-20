В воскресенье израильские военные приказали эвакуироваться жителям районов центральной части Газы, где боевые действия до сих пор не велись. Тем временем местные медики сообщили, что более 50 человек погибли, ожидая помощи, в условиях усугубляющегося голода.
Приказ об эвакуации может означать, что ЦАХАЛ готовится к наступлению на районы Дейр-эль-Балаха. Это вызвало тревогу у семей израильских заложников, которые опасаются, что там удерживаются их родственники, и они могут пострадать в результате операции.
Семьи заложников обратились к израильским властям с требованием «срочно объяснить израильским гражданам и семьям, каков план боевых действий и как именно он защищает похищенных, которые все еще находятся в Газе».
Израильские военные сбросили с воздуха листовки, приказывающие жителям нескольких районов на юго-западе Дейр-эль-Балаха, где укрываются сотни тысяч перемещенных жителей Газы, покинуть свои дома и направиться дальше на юг.
Пресс-секретарь израильской армии Авихай Адраи в сообщении в соцсети X написал, что Израиль «расширяет свою деятельность» вокруг Дейр-эль-Балаха, в том числе «в районе, где он ранее не проводил операций». Он призвал палестинцев «переместиться на юг, в район аль-Маваси» на побережье Средиземного моря для их безопасности.
«Силы обороны (Израиля) продолжают действовать с большой силой, чтобы уничтожить потенциал врага и террористическую инфраструктуру в этом районе», — говорится в заявлении ЦАХАЛ.
Израильские источники заявили, что армия до сих пор не входила в эти районы, потому что подозревает, что ХАМАС может удерживать там заложников. Считается, что по меньшей мере 20 из 50 заложников, остающихся в плену в Газе, все еще живы. (bbc.com)