Израиль ведет переговоры с пятью странами о принятии палестинцев из сектора Газа. Об этом 14 августа сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленные источники.

По словам собеседников телеканала, речь идет о таких странах, как Южный Судан, Сомалиленд, Эфиопия, Ливия и Индонезия.

«Мы ведем переговоры с несколькими странами», — приводил CNN слова израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

В обмен на размещение более 2 млн человек страны ожидают получить весомую финансовую и международную компенсацию. Однако пока неизвестно, на какой стадии находятся эти переговоры и приведут ли они к нужному результату.