Палестинское движение ХАМАС обсуждает с посредниками в переговорном процессе с Израилем возможность эвакуации своих бойцов, оказавшихся в контролируемых израильскими силами районах сектора Газа. Об этом передает телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.

По их информации, речь идет о нескольких десятках бойцов военного крыла движения — группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама», которые «оказались за так называемой зеленой зоной, в туннелях в Рафахе и Хан-Юнисе на юге» палестинского анклава. Как отмечает Al Hadath, члены группировки участвовали в операциях по поиску тел погибших израильтян.