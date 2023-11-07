Израильские военнослужащие в эту минуту участвуют в сражениях в центре города Газа. Об этом во время телеобращения к гражданам рассказал министр обороны еврейского государства Йоав Галлант, передает РИА Новости.

Как отметил глава военного ведомства, в настоящее время бойцы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) находятся «в сердце» палестинского города. По словам Галланта, солдаты зашли в населенный пункт с севера и юга.

«Они <…> шли в атаку в полной координации с Военно-воздушными и Военно-морскими силами [Израиля]», — уточнил руководитель министерства.

Также он добавил, что в данный момент в секторе Газа невозможно ввести гуманитарные паузы. Галлант назвал палестинский анклав «крупнейшей террористической базой» в мире и указал, что временное прекращение огня произойдет только после освобождения 240 заложников движения ХАМАС.

В конце министр не исключил, что международное сообщество продолжит оказывать на Израиль давление. Тем не менее власти страны настроены вести боевые действия до полной победы над движением ХАМАС, резюмировал глава ведомства.

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