Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила в центре города Газа обширную систему туннелей, используемых главарями движения ХАМАС. Ключевую роль играет одна из площадей, откуда можно подземными путями попасть в «укрытия, штабы и квартиры» политического и военного руководства движения, объяснили израильские военные в среду, 20 декабря.

«Площадь Палестины» находится в «элитном квартале» Газы, который взят под контроль израильскими военнослужащими, подчеркнули в ЦАХАЛ. Площадь «являлась центром военного управления ХАМАС и окружена зданиями, служившими штабами, шахтами туннелей террористов и стратегическими постройками, принадлежащими ХАМАС», добавили в армейской пресс-службе. По ее словам, военная инфраструктура располагалась «в непосредственной близости от магазинов, правительственных зданий, жилых домов и специальной школы для глухих детей».

Эта сеть туннелей соединяется с подземной инфраструктурой в районе больниц «Ар-Рантиси» и «Аш-Шифа», отметили в ЦАХАЛ. Туннели оборудованы лифтами и взрывостойкими дверями, в некоторых случаях были обнаружены продукты питания, вода и элементы энергоинфраструктуры, добавили военные. Это позволяет боевикам ХАМАС скрываться на протяжении долгого времени, указали в армейской пресс-службе.

Несколькими днями ранее израильская армия обнаружила систему туннелей, простирающуюся более чем на 4 километра и расположенную примерно в 400 м от контрольно-пропускного пункта «Эрез» на границе Израиля с сектором Газа. По данным ЦАХАЛ, эта подземная система столь большая, что по ней могут передвигаться маленькие автомобили. В туннелях есть канализация, свет, вентиляция и средства связи, а также большое количество оружия, готового к применению, заявили военные. (DW)